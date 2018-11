Radfahrer stürzt im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr in der Ehinger Alamannenstraße ist am Montag ein Radfahrer gestürzt. Den Unfallhergang will die Ehinger Polizei nun herausfinden.

Gegen 17 Uhr war ein Renault in der Alamannenstraße unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr. Dort war laut Polizei bereits ein Radfahrer unterwegs. Den hatte die Autofahrerin nicht gesehen. Der Radfahrer stürzte. Dabei verletzte sich der 18-Jährige leicht. Der Sachschaden an seinem Fahrrad blieb gering. Die Polizei in Ehingen(07391/75880) hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den Unfallhergang.