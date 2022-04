Radfahrer fährt im Rausch

In Ehingen schaute am Sonntag ein Mann zu tief ins Glas. Gegen 21.15 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Hauptstraße in Richtung Glockenplatz unterwegs. Die Polizei stellte fest, dass er in Schlangenlinien fuhr und stoppte die gefährliche Fahrt.

Arzt entnimmt Blut

Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Radler deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Die Polizei nahm den 35-Jährigen mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige zu.

Hinweis von der Polizei: Laut Gesetz ist es zwar erlaubt bis 1,6 Promille Fahrrad zu fahren, strafbar kann man sich aber schon früher machen. Das passiert, wenn man mit niedrigerer Alkoholisierung trotzdem nicht in der Lage ist, das Fahrrad sicher zu führen. Aufgrund der oft schweren Folgen von alkoholisiertem Fahren fallen hier die Strafen auch sehr hoch aus. Fahrradfahren erfordert einen Gleichgewichtssinn, unter Alkoholeinfluss kann dieser stark beeinträchtigt sein.