Rückschlag im Kampf um die Tabellenspitze

Im Kampf um die Tabellenspitze der Bezirksklasse Donau haben die Handballerinnen der TSG Ehingen einen Rückschlag hinnehmen müssen. Sie verloren ihr erstes Spiel im Jahr 2019 beim SV Tannau mit 21:29 (10:11).

In dem hart umkämpften Spiel erwischte Tannau den besseren Start und führte in den ersten elf Minuten zweimal mit zwei Toren Vorsprung (2:0, 5:3). Die TSG glich jeweils aus und ging durch einen verwandelten Strafwurf von Hannah Prang mit 6:5 erstmals in Führung. Lorena Raimondo, Crina Ioana Birsan und Lea Przywara erhöhten bis zur 18. Minute auf 9:5 für Ehingen. Das Spiel schien den aus Sicht der Gäste erhofften Verlauf zu nehmen – doch dann erzielte Tannau drei Treffer in Folge und war beim 8:9 wieder dran. Katharina Prang setzte dem das 10:8 für Ehingen entgegen, aber es blieb knapp sechs Minuten vor der Pause das letzte Tor der TSG in der ersten Halbzeit. Tannau dagegen traf noch dreimal und lag zur Halbzeit knapp (vorn). Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeberinnen auf 13:10 und später auf 15:11. Ehingen war nun aufgrund von Zeitstrafen in der zweiten Halbzeit immer wieder in Unterzahl und musste in den letzten zehn Minuten in Katharina Prang auf eine wichtige Spielerin verzichten, die nach ihrer dritten Zweiminutenstrafe disqualifiziert worden war.

Der SV Tannau, gegen den der Schiedsrichter insgesamt vier Zeitstrafen aussprach (davon drei in der zweiten Halbzeit – die TSG erhielt ihre acht Zeitstrafen alle nach der Pause), nutzte die Überzahl und setzte sich ab – beim 24:17 sechs Minuten vor Schluss war die Entscheidung gefallen. Die Gäste aus Ehingen steckten nicht auf, doch es gelang ihnen nicht, den Rückstand zu verkürzen und so stand am Ende eine deutliche Niederlage zu Buche.

Im Kampf um Platz eins hat nun der HC Vogt, der sich am Wochenende knapp gegen den TV Weingarten II durchsetzte, die wenigsten Minuspunkte und damit die besten Karten. Die TSG Ehingen bleibt auf Rang zwei, mit einem Punkt Vorsprung auf den dritten Meisterschaftsanwärter MTG Wangen II.