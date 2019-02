Rückschlag im Kampf um die Spitze

Im Kampf um die Meisterschaft in der Basketball-Kreisliga Nord hat die TSG Ehingen I einen Rückschlag erlitten. Der Tabellenzweite verlor beim siebtplatzierten VfL Sindelfingen und liegt nun vier Punkte hinter dem VfL Kirchheim II, der bei der TSG Ehingen II gewann.

Die mit kleinem Aufgebot (acht Spieler) angetretene TSG I lag in Sindelfingen nach dem ersten Viertel mit 18:24 in Rückstand. Die Ehinger kamen im zweiten Viertel (Halbzeit: 40:44) und im dritten Viertel (Stand nach 30 Minuten: 58:60) ein wenig näher heran, doch die Wende im Spiel gelang nicht und so stand der Tabellenzweite am Ende mit leeren Händen da. Erfolgreichste Werfer waren Patrick Docimo (21 Punkte), Peter Breymaier (16) und Tom-David Harscher (11).

Die „Zweite“ der TSG stand gegen Spitzenreiter Kirchheim II rasch auf verlorenem Posten. 8:20 hieß es nach dem ersten Viertel. Im zweiten Abschnitt hielten die Ehinger besser mit, doch wuchs der Rückstand weiter (24:41). Nicht anders war es im dritten Viertel, sodass die Partie beim 35:64 vor dem Schlussabschnitt praktisch schon entschieden war. Am Abstand änderte sich im letzten und korbreichen Viertel kaum etwas, Kirchheim schaukelte den Sieg sicher nach Hause. Die meisten Punkte für Ehingen erzielten Alexander Ernst (14) und Raphael Munding (13), herausragender Werfer beim Tabellenführer war Mario Geiger mit 41 Punkten. Nach einer mehrwöchigen Spielpause in der Kreisliga stehen die nächsten Spiele am 17. März an; dabei kommt es zum Gipfeltreffen zwischen Kirchheim II und Ehingen I, die „Zweite“ der TSG trifft auf Kirchheims „Dritte“.