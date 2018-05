Rückschlag für Granheim und Munderkingen im Abstiegskampf

Die Verbandsliga-Fußballerinnen des SV Granheim haben zu Hause gegen das Tabellenschlusslicht Wendlingen verloren. In der Landesliga unterlag der VfL Munderkingen dem Tabellenführer Asch-Sonderbuch. In der Regionenliga wurden die Spiele der SG Griesingen und der SG Altheim abgesagt. In der Bezirksliga entschied die SG Öpfingen das Derby gegen die SGM Munderkingen II/Unterstadion für sich. Bereits am Samstagvormittag hatte der SV Granheim II das Nachsehen gegen den Tabellenzweiten Fulgenstadt/Herbertingen. In der Kreisliga ist die SG Dettingen vorzeitig Meister.

Verbandsliga: SV Granheim – TSV Wendlingen 1:2 (0:0). - Tore: 1:0 Konstanze Kohnle (56.), 1:1 Lisa Wager (68.), 1:2 Elena Maier (83.). - Von Beginn an war die Granheimer Mannschaft dominierend. Sowohl spielerisch als auch kämpferisch zeigte man eine gute Leistung. Lediglich an der Chancenverwertung scheiterte man laut SVG-Trainer Reinhold Oßwald in der ersten Halbzeit. Nach der Pause war das Granheimer Team wie ausgewechselt. Zwar gelang es dem SVG in Führung zu gehen, konnte danach jedoch nicht mehr das Tempo der ersten Halbzeit halten und ließ das Tabellenschlusslicht aus Wendlingen ins Spiel kommen. Aufgrund der zweiten Halbzeit war der Sieg für Wendlingen laut Oßwald nicht unverdient, jedoch hätte Granheim das Spiel in der ersten Halbzeit für sich entscheiden müssen. Mit der Niederlage bleibt der SV Granheim auf dem Relegationsplatz.

Landesliga: VfL Munderkingen – FV Asch-Sonderbuch 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Ramona Schönbrodt (13.), 0:2 Laura Scheuer (52.), 0:3 Jana Schiele (63.). - VfL-Trainer Christian Zittrell war mit der Leistung seiner Mannschaft nicht zufrieden. „Wir haben nicht annähernd die Form der letzten Woche gefunden“, sagt Zittrell. Seine Spielerinnen hätten einen zu großen Abstand zum Gegner gehabt und nicht in die Zweikämpfe gefunden. Die Gäste aus Asch-Sonderbuch zeigten an diesem Tag nicht ihre Bestleistung, wodurch es für Zittrell umso ärgerlicher war, dass sein Team keinen Punkt zu Hause holte. „Wir sind selbst schuld, dass wir nicht gepunktet haben“, so Zittrell. Der VfL Munderkingen rutschte wieder auf einen direkten Abstiegsplatz ab, zum Relegationsplatz fehlt der Mannschaft um Zittrell aber lediglich ein Punkt.

Regionenliga: Die Spiele SG Griesingen – SKV Eningen/Achalm und SG Altheim – SGM Seebronn/Neustetten wurden abgesetzt.

Bezirksliga: SV Granheim II – SGM Fulgenstadt/Herbertingen 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 Jessica Stützle (25.), 0:2, 0:4 Luka Restle (36., 84.), 0:3 Sabrina Schumacher (67.). - Gegen den Tabellenzweiten Fulgenstadt/Herbertingen setzten die Granheimerinnen nur wenige Akzente in der Offensive. Zwar war der SVG trotz personellem Engpass im Mittelfeld über weite Strecken des Spiels gleichauf, bekam jedoch laut SVG-Trainer Reinhold Oßwald die SGM-Topstürmerin Luka Restle nicht richtig in den Griff. Für Oßwald war der Sieg der Fulgenstadter zwar verdient, jedoch um ein bis zwei Tore zu hoch ausgefallen.

SG Öpfingen – SGM Munderkingen II/Unterstadion 4:1 (1:0). - Tore: 1:0, 2:1 Tatjana Bitterle (20., 73.), 1:1 Simone Schartmann (56.), 3:1 Johanna Dolpp (80.), 4:1 Sina Füller (87.). - Die SG Öpfingen entschied das Duell gegen den Tabellennachbarn Munderkingen II/Unterstadion für sich. Von Beginn an bestimmte das Öpfinger Team das Spiel und erarbeitete sich rund 80 Prozent Ballbesitz. Der knapp besetzte Kader des Gästeteams von Trainer Christian Zittrell hielt gegen die gut aufspielenden Öpfinger Frauen nicht mit. Für Zittrell geht die Niederlage auch in der Höhe in Ordnung, da „das Ergebnis den Spielverlauf widerspiegelt“, sagt Zittrell.

Kreisliga: SG Dettingen – SGM Alb-Lauchert. - Das Spiel wurde von den Gästen abgesagt. Der SG Dettingen werden dadurch drei Punkte zugesprochen, wodurch die Mannschaft von SGD-Trainer Patrick Baier frühzeitig Meister in der Kreisliga wird. Doch was wäre ein Sonntag ohne einen kleinen Fußballkick: Da die Dettinger Männermannschaft am Sonntag spielfrei war, organisierte der Verein kurzfristig einen „kleinen Gaudikick“ zwischen Frauen und Männern. Zwar verloren die Dettinger Frauen gegen die Männer mit 3:5, schlossen den Tag nach Worten von Baier jedoch mit einer Meisterfeier ab.