Rätselhafte Schwankungen – Diskussion nach Abpfiff

An der zweiten Halbzeit des Verbandsliga-Spiels seines SSV Ehingen-Süd gegen Heimerdingen (3:1) fand Trainer Michael Bochtler wenig Gefallen. Davor in Rutesheim (4:3) überzeugte ihn nur die zweite Halbzeit, nachdem die Kirchbierlinger wiederum eine Woche zuvor den Spitzenreiter Backnang (1:1) zu Hause phasenweise an die Wand gespielt hatten. Die Punktebilanz aus diesen drei Begegnungen ist für Süd sehr zufriedenstellend, aber die Leistungsunterschied seiner Mannschaft stellen ihn vor ein Rätsel. „Ich weiß nicht, warum wir solche Schwankungen drin haben“, so Bochtler. Mal von Woche zu Woche, mal innerhalb eines Spiels.

Ungeachtet dessen ist die Bilanz des SSV nach acht Spieltagen die eines Spitzenklubs, nur der Oberliga-Absteiger Backnang steht noch besser da. Es ist schon auch eine Qualität, Spiele zu gewinnen, in denen es nicht nach Wunsch läuft. Wie gegen Heimerdingen. Der Aufsteiger hatte nach erfolglosem Saisonstart in der Woche zuvor gegen den Aufstiegsanwärter Hollenbach erstmals gewonnen. Gegen Ehingen-Süd hatten die Heimerdinger Möglichkeiten zu einem weiteren Coup – eine erneute Überraschung blieb aus und so blieb TSV-Trainer Holger Ludwig nur die Erkenntnis. „Wir können mit den Top-Teams der Liga ein Stück weit mithalten.“

Trainer Ludwig und seine Spieler machten die 1:3-Niederlage gegen Süd auch an einer Entscheidung von Schiedsrichter Marc Packert in der zweiten Halbzeit fest – er ließ weiterspielen, auch wenn alle Heimerdinger nach einem im Süd-Strafraum abgeblockten Schuss ein Handspiel reklamierten und Elfmeter forderten. Noch nach Spielende wollte die Szene nicht aus den Köpfen der Gäste, Spieler und Trainer diskutierten minutenlang mit dem Unparteiischen, der durchblicken ließ, dass der nicht gepfiffene Strafstoß eine grenzwertige Entscheidung war. „Für den Schiri war der Arm nicht abgespreizt genug“, so Ludwig.

Bochtler hatte mit dem Schiedsrichter nichts mehr zu bereden, eher schon mit seiner Mannschaft. Doch die Partie dürfte, sofern nicht schon geschehen, rasch abgehakt sein. Mehr beschäftigen könnten ihn mögliche Folgen – die letzten Minuten des Spiels liefen, da wurde Stjepan Saric am Rand des Feldes behandelt. Der offensive Mittelfeldspieler kam vor dem Schlusspfiff nicht wieder und Bochtler hegte am Wochenende die Befürchtung, dass Saric weiter ausfallen könnte. „Am Mittelfuß hat es ihn erwischt“, so der Trainer, der im Laufe der zweiten Halbzeit Fabian Sameisla, der sich bei einer Abwehraktion ohne gegnerische Einwirkung verletzt hatte, ausgewechselt hatte – Bochtler gab aber kurz nach Spielende Entwarnung bei Sameisla, der Wechsel „war eine Vorsichtsmaßnahme“.

Fabian Sameisla, der kurz nach Saisonbeginn von der Mannschaft zum neuen Kapitän gewählt wurde, dürfte am kommenden Samstag wieder dabei sein, wenn Ehingen-Süd wieder auf einen Aufsteiger trifft, diesmal auswärts. Der SV Fellbach steht als Tabellenvorletzter nicht viel besser da als Heimerdingen – die Chance für die Kirchbierlinger, den zweiten Tabellenplatz erneut zu verteidigen, stehen nicht schlecht. Fellbach enttäuschte beim 0:2 am Wochenende in Hollenbach – obwohl der gastgebende FSV nicht seinen besten Tag erwischt hatte, waren die Fellbacher zu harmlos, um die Hollenbacher in Gefahr zu bringen. „Wir haben mit Abwesenheit geglänzt“, kommentierte Felbachs Trainer Giuseppe Greco die Leistung seines Teams. „Wir haben es nicht geschafft, dem Gegner zuzusetzen.“

Dies galt auch für den FC Wangen, der zu Hause dem 1. FC Normannia Gmünd 0:4 unterlag (FCW-Trainer Adrian Philipp: „Wir waren chancenlos“), und für den TSV Berg, dessen Aufwärtstrend beim VfB Neckarrems endete. „Ich kann bei diesem Auftritt nichts schönreden“, sagte TSV-Trainer Oliver Ofentausek nach der mit 0:1 verlorenen Begegnung. Er hatte eine uninspirierte Vorstellung seiner Spieler gesehen gegen eine Mannschaft, gegen die mehr drin war. „Mit einfachem Spiel hätten wir hier gewinnen können“, so Ofentausek.

Einfach nur gewinnen – dies gelang dem Landesligisten FV Biberach gegen Ostrach erstmals wieder nach wenig erfreulichen Wochen. Mit 4:0 fiel der Sieg deutlich aus. „Ich bin sehr zufrieden, dass die Mannschaft dem Druck standgehalten hat“, so Biberachs Spielertrainer Florian Treske, der sich diesmal nicht aufgestellt hatte und 90 Minuten auf der Bank blieb.

Erleichterung in Biberach, Enttäuschung dagegen in Laupheim. Der FV Olympia kam gegen Aufsteiger Wangen nicht über ein 0:0 hinaus. „Das war Not gegen Elend“, sagte Laupheims Trainer Hubertus Fundel, dessen Mannschaft nach dem Abwstieg aus der Verbandsliga nicht richtig in die Gänge kommt. „Wir hatten drei gute Offensivaktionen im Spiel, das ist mir einfach zu wenig.“ (aw)