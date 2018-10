Quittenbaum stellt Rekord ein

Eigentlich zeigen die Äste dieses Quittenbaums in Ehingen nach oben, doch zurzeit neigen sie sich wegen der Last der vielen Früchte bis zum Boden. „Das wird ein neuer Rekord“, sagt Elmar Stoß, in dessen Garten der Baum seit sechs Jahren steht. „Es ist Wahnsinn, dass der Baum nicht zusammenbricht.“

Ein paar Früchte hat der Baum wegen der Kälte bereits abgeworfen. Die Bilanz der Ernte am Mittwoch war bombastisch: 943 Quitten. Der bisherige Rekord habe bei 400 Früchten gelegen. Am Wochenende fährt Stoß die Birnenquitten zur Mosterei und lässt Saft daraus pressen. Warum es in diesem Jahr so viele Früchte sind? „Letztes Jahr ist das Obst kaputtgegangen wegen der Kälte im April.“ Jetzt, so Stoß, hätten die ausgeruhten Bäume einiges nachgeholt.