Qualifikation zur Bezirksmeisterschaft

Ein Qualifikationsturnier zur Fußball-Bezirksmeisterschaft der Senioren findet am Freitag, 19. Juli, ab 17.30 Uhr in Kirchen statt. Elf AH-Mannschaften spielen in zwei Gruppen, um die zwei Mannschaften zu ermitteln, die in einer Endrunde den Bezirksmeister ermitteln werden. In der Gruppe A des Qualifikationsturniers spielen: SF Kirchen, SV Niederhofen, KSC Ehingen, TSG Rottenacker, SV Unterstadion, SC Lauterach. In der Gruppe B treten fünf Mannschaften an: VfL Munderkingen, SG Dettingen, SG Ersingen, FC Schelkingen/Alb, TSV Allmendingen. Das Turnier wird gegen 20.30 Uhr beendet sein.