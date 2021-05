Putten und Chippen zugunsten von Insekten

Der Golfclub Donau-Riss richtet zwei Turniere für einen guten Zweck aus. Die Veranstaltungen am Samstag, 15. Mai (Monatsbecher), und Dienstag, 18. Mai (After Work, 9-Loch), sind Teil der süddeutschen Bienenwoche zugunsten von Bienen- und Biodiversitätsprojekten, an der sich Golfvereine aus Baden-Württemberg und Bayern beteiligen. Wie der GC Donau-Riss weiter mitteilt, würden für die beiden Turniere in Rißtissen fünf Euro Startgeld zusätzlich erhoben – Geld, das für Insektenhotels verwendet werden soll.

Mit der Bienenwoche tritt der Baden-Württembergische Golfverband laut Verbandsmitteilung der „gängigen Meinung“ entgegen, Golfplätze würden „aus intensiv zu pflegenden Grüns und Fairways bestehen, aus Designer-Gras, das künstlich kurzgehalten wird“. Dabei seien Golfplätze „etwas ganz anderes: zu einem Großteil auch Naturparks, also eher ein nachhaltiges Sportgelände für Flora und Fauna“. „Aus diesem Grund tragen Golfanlagen einen großen Teil für die Natur und die Förderung der Artenvielfalt bei“, wird Otto Leibfritz, Präsident des Baden-Württembergischen Golfverbands, zitiert.

Anlässlich des Weltbienentags am 20. Mai schloss sich der Baden-Württembergische Golfverband in diesem Jahr dem Bayerischen Golfverband an, der bereits 2020 eine Bienenwoche veranstaltet hatte. An der nun süddeutschen Bienenwoche beteiligt sich der GC Donau-Riss.