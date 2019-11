Puppenbühne spielt zum zehnten Geburtstag des Tafelladens

Zum zehnjährigen Bestehen des Ehinger Tafelladens ist die Puppenbühne Rimi mit ihrem Programm „Zwischen Leben und Liebe“ nach Ehingen in die Oberschaffnei zu einem Benefizkonzert gekommen.

Die Puppenbühne Rimi setzt sich aus Justine Bayrl-Mittl, Bernhard Mittl, Renate Riedmüller und Gerhard Riedmüller zusammen.

Eine musikalische Comedy-Show erwartete die Zuschauer mit Songs unterschiedlichster Stilrichtungen. Da sangen die Comedian Harmonists „Ein Freund, ein guter Freund. Das ist das Beste, was es gibt auf der Welt“. Joe Cocker erinnerte mit zwei Nudelsieben als Kiefer an selige Zeiten in Woodstock „With a little help from my friends“. Luciano Pavarotti wurde von der Mailänder Scala geholt und stimmte „La donna e mobile“ aus Rigoletto an. Auch durch das Programm des Benefizkonzertes führten Handpuppen.

Die Spenden aus den Benefiz-Aufführungen erhält der Tafelladen zur Beschaffung von Hygieneartikeln und Windeln.