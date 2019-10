Punktgewinn nach Aufholjagd

Die männliche Handball-C-Jugend der TSG Ehingen hat einen Punkt in Österreich geholt. 25:25 hieß es am Ende einer Aufholjagd zwischen Alpla HC Hard II und der TSG. Ersatzgeschwächt waren die Ehinger mit Unterstützung von zwei D-Jugendlichen angetreten. War die Partie im ersten Durchgang relativ ausgeglichen, spielte sich die Heimmannschaft nach und nach einen immer deutlicheren Vorsprung heraus und hatte fünf Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit sieben Tore Vorsprung. Dann begann die furiose Aufholjagd der Ehinger, die am Ende noch einen Punkt mit nach Hause nahmen. Trainer Joe Freudigmann lobte den Kampfgeist seiner Mannschaft und Torwart Till Henkel, der drei von sechs Siebenmetern pariert hatte. Nach zwei Auswärtsspielen treten die Jungen am nächsten Sonntag um 13 Uhr in der heimischen Längenfeldhalle gegen den HCB Lauterach. Für die TSG Ehingen: Lukas Freudigmann, Niklas Gaal, Leon Hellmuth, Till Henkel, Niklas Herberger, Justin Luick, Benjamin Mack, Michael Naas, Moritz Schön, Daniel Stepanenko, David Wittenberg.