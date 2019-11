Punkteteilung auf dem Semmelbühl

Die Zuschauer haben sicher trotz der trüben Witterung am Sonntag ihr Kommen nicht bereut. Sie sahen ein wirklich sehr gutes Kreisliga-Spiel zweier Mannschaften, die zurecht derzeit auf guten Tabellenplätzen stehen.

SZ-Topspiel: SF Kirchen - SG Griesingen 1:1 (1:1). - Tore: 0:1 Jannik Werner (23.), 1:1 Niklas Schrode (39.). - Schon in der 18. Minute hatte die SG Griesingen ihre erste Torchance und nur fünf Minuten später konnte Jannik Werner eine präzise geschlagene Flanke per Kopfball zum 0:1 aus kurzer Distanz verlängern. Das Spiel war weiterhin ausgeglichen. In der 39. Minute schoss Niklas Schrode einen direkten Freistoß an die Innenkante des Griesinger Tors und der Gästetorhüter hatte keine Chance, das 1:1 zu verhindern. In der Folge hatten die Gäste zwar zeitweise spielerische Vorteile, ohne jedoch das Tor von Marcel Rueß in Gefahr zu bringen.

Die 150 Zuschauer waren gespannt, was die zweite Halbzeit bringen würde. Es gab in der Folge jeweils einige Torchancen, doch Abwehr und Torhüter beider Mannschaften blieben Herren der Situation. In der 55. Minute ging ein gefährlicher Freistoß der Gäste über das Kirchener Tor. In der 66. Minute muss der Gastgeber die Führung erzielen, doch die SF Kirchen waren im Abschluss zu unkonzentriert.

Auf der anderen Seite war die einheimische Abwehr einige Male zu nachlässig, was ohne Folgen blieb. Der Schiedsrichter der Partie leitete das SZ-Topspiel auf dem Semmelbühl souverän. - Reserven: 0:2.