Punktesammler aus Kirchbierlingen – Treffsicherer Dilger

Sechs Spiele, vier Siege, zweiter Platz: Der SSV Ehingen-Süd steht in der Fußball-Verbandsliga nach dem ersten Fünftel des neuen Spieljahres besser da als zum vergleichbaren Zeitpunkt der Vorsaison. Davon blenden lassen sich die Kirchbierlinger aber nicht. „Wir nehmen jeden Punkt mit, den wir kriegen können“, sagte Co-Trainer Michael Turkalj nach dem Last-Minute-Sieg am Samstag beim FV Löchgau. Inzwischen sind es zwölf Zähler und damit nur drei weniger, als Süd nach der gesamten Vorrunde der vergangenen Saison hatte.

Allerdings erinnert man sich beim SSV auch noch gut an die verschiedenen Phasen der Vorrunde vor einem Jahr. Der Start war ebenfalls geglückt, nach vier Spieltagen hatte der damalige Aufsteiger sieben Punkte – ehe es sechs Niederlagen folgten und Süd in der Tabelle immer weiter abfiel. Eine Garantie dafür, dass eine Negativserie in der laufenden Saison ausbleibt, gibt es ist nicht, zumal alles darauf hindeutet, dass die Verbandsliga auch 2018/19 sehr ausgeglichen besetzt ist. Spitzenreiter Dorfmerkingen ist als einzige Mannschaft zwar noch ungeschlagen, bei vier Siegen und zwei Unentschieden der Konkurrenz aber längst nicht enteilt, während Wangen am Tabellenende als einziges Team noch ohne Sieg ist. Doch die meisten Teams liegen eng beieinander, den Zweiten Ehingen-Süd und den Drittletzten Löchgau trennen gerade einmal fünf Punkte. Und hätte sich Süd durch das späte 2:1 von Aaron Akhabue in Löchgau nicht alle drei Punkte gesichert, wäre der Abstand zwischen den Plätzen zwei und 14 noch geringer. „In drei, vier Wochen wird sich zeigen, wie es weitergeht“, so Turkalj.

Manches deutet aber schon jetzt darauf hin, dass der SSV Ehingen-Süd nicht zeitweise in ein tiefes Loch fällt wie vor einem Jahr. Der Kader ist breiter, Ausfälle wichtiger Spieler scheint das Team leichter wegzustecken. Derzeit fehlen etliche Spieler – neben Michael Turkalj und Jonas Guggenmoser, die sich schon in der vergangenen Saison verletzt hatten, sind auch Philipp Schleker, Lukas Schick, Daniel Haas, Daniel Maier und Zugang Tizian Walser nicht dabei. Dennoch steht Süd gut da.

Dies lässt sich auch vom FV Olympia Laupheim sagen, der seit dem Wochenende der bestplatzierte der fünf Verbandsliga-Aufsteiger ist. Die Laupheimer, eine Woche zuvor noch in Kirchbierlingen 1:4 unterlegen, besiegte nun den bis dahin Tabellenzweiten Rutesheim mit 1:0. Das Siegtor erzielte der junge Stürmer Simon Dilger, der auch schon den einzigen Treffer seiner Mannschaft im Derby bei Ehingen-Süd erzielt hatte.

„Wir haben nach dem Spiel gegen Ehingen-Süd ein anderes Gesicht gezeigt, obwohl die Verunsicherung in der Anfangsphase noch zu spüren war“, sagte Olympia-Trainer Hubertus Fundel. Fundel hatte seine Startformation gegenüber der Vorwoche auf einzelnen Positionen verändert, hatte Sascha Topolovac, erst jüngst nach verletzungsbedingter Auszeit zurückgekehrt, erstmals wieder von Beginn an in der Innenverteidigung aufgeboten und auch im Angriff mit dem Ex-Ehinger Narciso Filho und Alexander Schrode andere Kräfte in die erste Elf beordert. Einen ersten Kurzeinsatz in der Verbandsliga hatte der ebenfalls länger verletzte Angreifer Patrick Harnisch, den Laupheim von der zweiten Mannschaft des SSV Ulm 1846 geholte hatte.

Für das Team aus Rutesheim, am kommenden Samstag Gegner des SSV Ehingen-Süd, war es die erste Saisonniederlage – woran aus Sicht der Gäste der Rasen in Laupheim seinen Anteil hatte. „Auf dem holprigen Platz waren schnelle Spielverlagerungen und genaue Pässe kaum möglich, weil die Bälle permanent versprungen sind“, sagte Marius Epple, Sportlicher Leiter der SKV, ein wenig genervt. Aber die Rutesheimer hatten sich die Niederlage auch selbst zuzuschreiben. „Das Chancenplus war eindeutig auf unserer Seite“, so Epple. Olympia-Trainer Fundel sah es ein wenig anders und sprach von wenigen Chancen, die sein Team zugelassen habe. Die letzte kurz vor Schluss war hochkarätig, Rutesheim traf den Pfosten. „In dieser Situation hatten wir wirklich Glück“, sagte Fundel.

Tabellenführer in der Fußball-Landesliga ist derweil nicht der hoch gewettete TSV Berg oder der ebenfalls stark eingeschätzte VfB Friedrichshafen, sondern der gerade erst aus der Bezirksliga zurückgekehrte FV Biberach. Am Samstag entschied der FV das Derby und Spitzenspiel gegen den bis dato Überraschungs-Tabellendritten SV Ochsenhausen für sich. 3:0 hörte sich klar an, doch das Geschehen auf dem Platz war es nicht. Biberach nutzte einen umstrittenen Strafstoß durch Routinier Andreas Wonschick zum 1:0 und war danach effizient. Erneut Wonschick und der aus Bad Buchau gekommene Jonathan Hummler schossen die weiteren Tore. „Wir haben jetzt 16 Punkte und sind immer noch ungeschlagen.. Das ist einfach überragend“, sagte FVB-Trainer Dietmar Hatzing. Und schickt hinterher: „Wir werden aber nicht abheben.“

Nach Startschwierigkeiten inzwischen auf Touren gekommen ist der FV RW Weiler. Dazu trug Mathias Stadelmann bei, Landesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison, der ursprünglich etwas kürzertreten wollte und kurz vor Rundenbeginn doch wieder einstieg – nachdem die Vorbereitungsspiele und das erste Pflichtspiel im Pokal beim A-Ligisten Wangen II (0:4) nicht ganz nach Wunsch verlaufen waren. Im ersten Spiel in Biberach (1:3) wurde Stadelmann eingewechselt, gegen Friedrichshafen (0:4) stand er erstmals wieder in der Startelf – ohne Erfolg. Dann trug die Rückkehr Früchte, seit der Pleite in Friedrichshafen holte Weiler aus vier Spielen zehn Punkte. Fünf der acht Treffer, die die Allgäuer seit dem dritten Spieltag erzielt haben, gingen auf das Konto von Stadelmann. Mit ihm ist Weiler nicht mehr so weit von den Spitzenplätzen entfernt. (aw)