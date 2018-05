Publikum singt die alten Hits mit

Zahlreiche Zuschauer haben sich am Sonntagabend in der Ehinger Lindenhalle das Theaterstück „Conny und die Sonntagsfahrer“ angeschaut.

Das Stück handelt von Conny Froboess, Peter Alexander, Freddy Quinn und vielen mehr, die in den 50er-Jahren zu den Stars dieser Ära gehörten. Denn die 50er-Jahre waren ein ganz besonderes Jahrzehnt. Endlich ging es nach dem Krieg wieder bergauf und die Menschen konnten wieder motiviert in die Zukunft blicken. Bibi Johns lädt nachts an die Bar ein, Vico Torriani geht sieben Mal in der Woche aus, Trude Herr beteuert, keine Schokolade mehr zu wollen, Peter Kraus macht seinem Sugar Baby eine Liebeserklärung, Lolita besingt den weißen Mond von Maratonga und die mexikanischen Tipitipitipso-Cowboyfantasien von Caterina Valente.

Die Darbietung eines amüsanten Durcheinanders mit viel Charme und Humor. Freddy, gespielt von Steffen Zünkeler, bildet den roten Faden des Stücks. Er findet sich dank einer Zeitreise-App in den 50er-Jahren wieder und schließt sich dort einer kleinen Musikgruppe an. Am Ende des Theaterstücks steht die Band dann in der großen Schlagerparade eines der drei damaligen TV-Senders und feiert einen krönenden Abschluss Freddys Zeitreise. Die Schauspieler Andrea Graf, Rainer Heindl, Thomas Stoiber und Steffen Zünkeler nahmen die Zuschauer in ihrem Musiktheater auf eine amüsante Zeitreise mit. In dem inszenierten Stück wurden die musikalischen Perlen und das wunderbar beschwingte Lebensgefühl honoriert. Begeisterte Kritiker bewerteten das Musiktheater mit „Es ist kein Musical, kein Theater und keine Revue, aber irgendwie doch Alles in Einem.“ Wie auch bereits schon bei zahlreichen anderen Vorstellungen dieses Stücks, sang auch in Ehingen das Publikum eifrig mit. Von diesem Theaterstück waren nicht nur die „Älteren“ begeistert, auch einige Kinder und zahlreiche Jugendliche hatten viel zu lachen an diesem Abend.