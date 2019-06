Projekt auf Deponie nach Jahren endlich abgeschlossen

Von Carolin Steppat

Wenn sich der Unternehmer Lars Müller montags zur Mitarbeiterbesprechung an seinen Schreibtisch in Wangen im Allgäu setzt, dann erreicht er seinen Geschäftskundenmanager auf einer kleinen Insel in Norwegen, die Personalleiterin in Rostock, den Social Media Manager in Amsterdam, den Controller in Südamerika und seinen Großkundenbetreuer in Thailand.

Nur seine Buchhalterin und die Kundenbetreuerin sind aktuell in Baden-Württemberg. Damit setzt der Geschäftsführer der Solidmind GmbH seine Vision eines modernen Arbeitens um – und zwar ...