Probleme nach Fahrplanwechsel und neuem Buskonzept

Zur Neueröffnung des Bahnhofes Merklingen-Schwäbische Alb am 11. Dezember hat der Alb-Donau-Kreis ein neues Buskonzept für diese Region erarbeiten lassen, das mit zahlreichen neuen Buslinien, Veränderungen der Linienwege und Verbesserungen im Fahrplanangebot einhergeht. Es ist die bislang größte Neuausrichtung des Bussystems im Alb-Donau-Kreis. Die Umstellung verlief nicht ohne Probleme. Jedoch arbeitet das Landratsamt in Nachbesserungen und an einer Anpassung der Fahrpläne.

Durch diese Leistungsausweitung im Busverkehr mussten die regionalen Busunternehmen zahlreiche neue Fahrerinnen und Fahrer einstellen, die die neuen Kurse bedienen. Die Neueinstellung von Fahrpersonal wird durch den allgemeinen Fachkräftemangel sowie hohe Krankheitsstände und Personalfluktuationen erschwert. Aufgrund der Unerfahrenheit und teilweise mangelnder Ortskenntnisse kann es in Einzelfällen dazu kommen, dass Haltestellen nicht oder falsch angefahren werden. Hinzu kommen die aktuellen schwierigen Witterungsbedingungen. Schnellfall und Glätte führten in den vergangenen Tagen zu Verspätungen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis sind die aktuellen Probleme im Betriebsablauf sowie im Fahrplan aufgrund der Veränderungen im Raum Schelklingen bewusst. Zusammen mit den Verkehrsunternehmen erarbeitet der Fachdienst Verkehr und Mobilität derzeit eine Anpassung der Fahrpläne zu Montag, 16. Januar. Davon betroffen sind voraussichtlich die Buslinien 36, 37, 38, 333, 334, 335, X340, 343, 346, 350, 351, 352, 364, X365, 366, 367 und 368. Die Änderungen dieser Fahrpläne werden voraussichtlich ab Dienstag, 10. Januar, unter https://www.ding.eu/de/fahrplan/linienfahrplan/ veröffentlicht.

Die betroffenen Busunternehmen haben zugesagt, ihre Fahrerinnen und Fahrer weiterhin intensiv zu schulen und einen verlässlichen Betrieb auch unter widrigen Wetterbedingungen sicher zu stellen.