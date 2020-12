Problem mit Spaziergängern: Wildparker bei Mundingen werden zum Problem

Der Ortschaftsrat Mundingen hat in seiner Sitzung gleich mehrere Themen bearbeitet.

Defibrillator: Der bisher favorisierte Standort am alten Waaghäusle neben der Bushaltestelle geht vor-erst nicht, da seit der Umgestaltung vom alten Waschhaus keinerlei Stromleitung mehr vorhanden ist. Daher wird nun das Feuerwehrgerätehaus in Betracht gezogen. Hier ist auch im Winter eine geräumte Zu- und Abfahrt gewährleistet, zudem wäre der Defibrillator unter dem Vordach geschützt

Sanierung kleine Rathauswohnung: Die Wohnung ist zur Sanierung von der Stadtverwaltung freigegeben. Es sollen die sanitären Anlagen erneuert/erweitert werden. Küche und Elektrik wird durch die Stadt erneuert. Ein Mieter wäre schon in Aussicht, dieser führe bisher den Winterdienst in Handfron bis zur Bushaltestelle in zuverlässiger Weise durch.

Baustellen im Ort: Das Wiesengässle ist soweit fertig gestellt, weiterhin aber ohne Gehweg, da es an Platz mangelt. Die Ausleuchtung sei im oberen Teil unzureichend, für Fußgänger abends gefährlich. Es sind weiterhin drei Straßenlampen vorhanden, allerdings sind diese tiefer und durch LED nicht mehr so hell. Es werden zusätzliche Lampen benötigt. Die Stadt werde sich darum kümmern, ob hier eine Verbesserung möglich ist. Die Einfahrt ab Innerdorf auf Höhe des oberen Hauses sei problematisch, hier fahren nun viele über das Privat-Grundstück, schneiden also die Kurve. Das Einfahrt-Eck wurde zwar wieder mit Erde, wie vor Beginn der Bauarbeiten, angefüllt, doch sieht man deutliche Fahrspuren. Auch die Beleuchtung im Kirchener Weg ist unzureichend und auch hier ist kein Gehweg vorhanden. An den Hofenäckern sind Leerrohre für Glasfaser an jedes Haus gelegt, bis auf die Verfüllung der Schlitze und Anhebung der Schächte sind die Bauarbeiten aber fertiggestellt.

Parkplatz ehemaliges Gasthaus Hirsch/Wedde: Es gebe immer mehr wildparkende Autos, die auf der Wedde, aber auch den Pfarrberg hoch parken. Hier wird die Durchfahrt besonders für den Winterdienst sehr eng, auch muss jeder Eigentümer eigentlich einen eigenen Stellplatz vorhalten. Dies sei am Pfarrberg jedoch schwer möglich. Es wird den Anwohnern vorgeschlagen, eher auf der Straße ‚Innerdorf‘ zu parken.

Parkplatzsituation „Enger und weiter Horizont“: Ein Gespräch von Ortsvorsteher Rolf Scherb mit der Leitung vom Forstamt Mochental hat ergeben, dass seitens des Forstamts keine zusätzlichen Parkplatzflächen im Waldparkplatz erwünscht sind. Eventuell wäre ein zusätzlicher Parkplatz am Wasserhochbehälter möglich. Die landwirtschaftlichen Vertreter im Ortschaftsrat haben nochmals mit Nachdruck auf die teils kreuz und quer parkenden Autos auf den Feldwegen und privaten Grundstücken/Wiesen hingewiesen. Die Situation wurde bereits im Mitteilungsblatt mit Text und Bildern dargestellt.

Grundstücke und leerstehende Immobilien in Mundingen: Wir haben mehrere, seit Jahren leerstehende Gebäude im Dorf, berichtet Ortsvorsteher Scherb. Die Ortsverwaltung möchte in Zukunft vorab informiert werden, wer sich im Dorf neu niederlässt. Hier wollen die Ortsvorsteher der Albgemeinden darauf hinwirken, dass sie Infos von der Stadt Ehingen darüber erhalten. „Auch die Frage steht im Raum, wie wir die jetzigen Besitzer zum Verkauf von Gebäuden und privaten Grundstücken bewegen können. Es bestehe dringend Bedarf an Wohnraum, staatliche Förderungen könnten sinnvoll und nachhaltig in Anspruch genommen werden. „Leerstehende Häuser verlieren mit jedem Jahr an Bausubstanz, somit auch an Wert“, so Scherb. Auch der Winterdienst auf den Gehwegen werde bei diesen privaten ungenutzten Grundstücken/Häusern (circa zehn Stück) unzureichend gemacht, das könne zu Unfällen durch Ausrutschen führen.

Zukunft / Entwicklungsstand: Dringend müssen laut Ortschaftsrat weitere öffentliche Bauplätze erschlossen werden. Es seien zusammenhängende Flächen im Dorf vorhanden, es müssen keine Grundstücke im Außenbereich verbraucht werden. Dieses Thema müsse weiter forciert werden, da die jüngeren Einwohner in Mundingen keine Zukunft mehr sehen würden. Junge Menschen würden ihre Familie woanders gründen, wegziehen und Mundingen würde so weiter veraltern. Bis zur nächsten Sitzung versucht der Ortschafstrat einen Gesamtplan von Mundingen zu bekommen, um Entwicklungsmöglichkeiten für Mundingen im Gespräch mit der Stadtverwaltung finden zu können.