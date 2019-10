Problem mit Elfmetern

„Am vorvergangenen Wochenende haben wir einen Elfmeter verschossen, diesmal haben wir durch einen Elfmeter verloren“, sagte Tom Breymaier. Der Trainer der Verbandsstaffel-B-Junioren der TSG Ehingen sah, wie der TSV Neu-Ulm den Strafstoß zum letztlich einzigen Treffer des Spiels nutzte.

B-Junioren Verbandsstaffel: TSV Neu-Ulm – TSG Ehingen 1:0 (0:0). - In der ausgeglichenen Partie brachte ein Elfmeter (46.) die Entscheidung. Die Gäste hatten gut verteidigt, doch da zwei Leistungsträger fehlten, ging nach vorne nur wenig. Die Konzentration bei der TSG Ehingen ließ das ganze Spiel zu wünschen übrig.

C-Junioren Landesstaffel 4: FV Biberach – TSG Ehingen 5:0 (4.0). - Schon in der vierten Spielminute ging der FV Biberach in Führung. Drei weitere Tore in der ersten Halbzeit bedeuteten die Entscheidung. „Es waren vermeidbare Tore nach Abwehrfehlern", sagte TSG-Trainer Mohsen Younis. In der zweiten Halbzeit ließen die Gäste nur noch einen Treffer zu. „Es reicht eben nicht, wenn wir nur eine Halbzeit gut spielen“, sagte Younis.