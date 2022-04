Probenwochenende des Chores fEinklang erfolgreich verlaufen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Chor fEinklang vom Liederkranz Kirchen war vom 22. April bis zum 24. April bei einem Probenwochenende im Reiberhof in der Nähe von Krumbach/Mittelschwaben.

Ziel war es, das Programm für den ersten öffentlichen Auftritt unter dem neuen Dirigenten Christian Vogt zu erarbeiten und weitere Lieder einzuüben.

Neben der intensiven Probenarbeit ist dabei das gesellige Zusammensein nicht zu kurz gekommen. Auch abends gab es noch gemeinsames Singen, Spiele, zu bekannten Melodien neu getextete Lieder und einen von Brigitte Rauschenberger und Anton Füss aufgeführten Sketch.

Die teilnehmenden 31 Sänger und Sängerinnen waren bei den fast elf Stunden Gesangsprobe sehr gefordert. Während am ersten Abend nach individueller Anreise und nach dem Abendessen im Selbstversorgerhaus noch Proben stattgefunden haben, stand am zweiten Abend der Besuch der Burgschenke in Haselbach an. Der Fußweg dauerte jeweils circa eine Stunde. Dies wussten dann alle beim Heimweg durch den nächtlichen dunklen Wald, nach dem umfangreichen Essen, zu schätzen.

Am Sonntag waren vormittags noch weitere Proben zu absolvieren, bevor es nach dem Mittagessen wieder für alle nach Hause ging. Vor der Abreise gab es von Seiten der Vorsitzenden des Vereins, Kristina Burget, Dankesworte an den Dirigenten, die Teilnehmer und an alle Arbeitsgruppen. Die Mitglieder des Chores bedankten sich beim gesamten Vorstand für die hervorragende Organisation des Probenwochenendes. Alle Teilnehmer freuen sich auf den nächsten Auftritt, dann mit allen 39 Chormitgliedern, anlässlich der Feiern am 01. Mai zum Jahrestag der 50-jährigen Eingemeindung vom Ortsteil Kirchen in die Stadt Ehingen.

Dieser Auftritt ist die Gelegenheit für alle Interessenten den Chor live zu hören und zu sehen. Ansonsten bleibt nur ein Besuch auf der Homepage (http://www.feinklang-kirchen.de).