Proben auf die weihnachtliche Serenade

Die Jugendkapelle aus Kirchen verbrachte von Freitag, 28. Oktober bis Sonntag, 30. Oktober ihr Freizeit- und Probenwochenende im Naturfreundehaus in Aidlingen.

Am Freitagnachmittag machten sich die Jugendlichen auf den Weg nach Aidlingen. Dort angekommen wurde die Unterkunft bezogen und gemeinsam das Abendessen gekocht. Anschließend fand ein Kürbis-Schnitz-Wettbewerb statt. Bei gemeinsamen Spielen und einem gemütlichen Zusammensein konnte am Abend der Zusammenhalt des Jugendorchesters gestärkt werden. Nach einem ausgiebigen Frühstück am Samstagmorgen fand eine Musikprobe unter der Leitung von Ines Klonner statt. Am Nachmittag besuchten die Jugendlichen die Space-Bowl-Halle in Leonberg. In den verschiedenen Altersklassen wurde dann ermittelt, wer beim Bowlen die meisten Kegel traf. Als nach dem Bowlen alle wieder in der Unterkunft zurück waren, wurde der Aufenthaltsraum für die Halloween-Party, die am Abend stattfand, hergerichtet. Nach dem Abendessen gingen alle auf ihre Zimmer und verkleideten sich passend zur Halloween-Party. Manche haben sich dabei so aufwendig geschminkt, dass man sie fast nicht wiedererkannte. Nach einem schönen Wochenende kamen die Jugendlichen am Sonntagmittag wieder zu Hause in Kirchen an.

Die jungen Musikerinnen und Musiker üben derzeit für die weihnachtliche Serenade, die zusammen mit der Musikkapelle Kirchen durchgeführt wird. Diese Serenade findet am Sonntag, 11. Dezember, in Kirchen statt. Genauere Infos gibt es demnächst auf der Homepage der Musikkapelle Kirchen.