ProA: Derby mit zusätzlicher Brisanz

Derby und Abstiegskampf: Das Aufeinandertreffen von Team Ehingen Urspring und der Orange Academy aus Ulm am Sonntag, 4. Februar, 17.30 Uhr, in der JVG-Halle ist an Brisanz kaum zu überbieten. Beide Städte liegen in unmittelbarer Nachbarschaft, beide Teams trennen in der Zweiten Bundesliga ProA nur zwei Punkte. In der besseren Position ist die Orange Academy, die genauso wie die Steeples nichts unversucht lässt, um das Derby für sich zu entscheiden.

Die Orange Academy, im Vorjahr als Weißenhorn Youngstars in die ProA aufgestiegen, hat Ismet Akpinar, 22-jähriger Point und Shooting Guard des Bundesligisten Ratiopharm Ulm, nachgemeldet, der Bundesliga- und Nationalspieler wäre somit in der ProA einsatzberechtigt. Steeples-Trainer Domenik Reinboth geht davon aus, dass der 2017 als bester deutscher Nachwuchsspieler U22 der Bundesliga ausgezeichnete Akpinar am Sonntag in der JVG-Halle auflaufen wird; eine Überschneidung mit dem Spiel der Ratiopharm-Basketballer, die am Samstag in der BBL in Göttingen spielen, gibt es nicht. „Höchstwahrscheinlich ist er dabei“, so Reinboth, der dies aus Ulmer Sicht für sinnvoll hält. Denn im Derby in Ehingen geht es auch für die Orange Academy um Big Points. „Ulm hat uns und auch noch Baunach“, sagt der Steeples-Trainer. Erfolge in diesen beiden Duellen wären für den Aufsteiger ein großer Schritt zum Verbleib in der ProA.

Zazai soll die Richtung vorgeben

Während hinter Akpinars ProA-Saisonpremiere noch ein Fragezeichen steht, wird beim Team Ehingen Urspring ein bundesligaerfahrener Point Guard erstmals dabei sein – sofern sich Achmadschah „Cha Cha“ Zazai nicht noch im Abschlusstraining verletzt. Der 31-jährige Zazai wurde nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Devon Moore verpflichtet und trainert seit einer Woche mit der Mannschaft. In den Einheiten sei es vor allem darum gegangen, „Cha Cha einzugewöhnen“, sagt Reinboth, der sich von dem gebürtigen Berliner einiges erhofft. „Er bringt Erfahrung, Ruhe aber auch viel Energie mit und weiß, was es braucht, um Spiele zu gewinnen.“ Aufbauspieler Zazai soll auf dem Feld die Richtung vorgeben.

Für Reinboth hat die Verpflichtung eines Spielers mit deutschem Pass anstelle des US-Amerikaners Moore auch den Vorteil, dass er bei nur noch drei Ausländern im Kader beliebig wechseln und rotieren kann – maximal drei Ausländer dürfen in der ProA bekanntlich gleichzeitig auf dem Feld stehen. Bisher hatten die Steeples vier US-Amerikaner im Kader, von denen einer auf der Bank sein musste.

Die Orange Academy hat von Haus aus keine Probleme mit der Rotation, der Kader des Farmteams von Ratiopharm Ulm besteht überwiegend aus jungen deutschen Talenten – darunter Joschka Ferner (22 Jahre) oder David Krämer (21), Topscorer der Mannschaft mit durchschnittlich 16,5 Punkten pro Partie. Ein anderer herausragender junger Spieler des Aufsteigers ist der Ungar Marcell Pongo, der im Hinrundenspiel beim 78:69-Heimsieg der Orange Academy gegen die Steeples die meisten Punkte erzielt hat. „Er ist einer der treibenden Faktoren und leitet das Spiel der Ulmer“, sagt Domenik Reinboth. Senior in Reihen der Ulmer ist Kapitän Nils Mittmann (38), der im Schnnitt neun Punkte pro Spiel erzielt. „Er ist der X-Faktor und macht vieles genau richtig.“

Eingespielter Gegner

Die Ulmer Orange Academy „ist alles in allem ein sehr ausgeglichenes Team, kein Spieler ist zu unterschätzen“, sagt Reinboth. Der große Vorteil der Orange Academy sei, dass die Mannschaft seit drei Jahren weitgehend unverändert zusammen und eingespielt ist – dies war aus Sicht von Trainer Reinboth auch mit ausschlaggebend für die Niederlage der vor der Saison völlig neu zusammengestellten Steeples in Ulm.

Dies hat sich geändert, 20 Spiele hat das Team Ehingen Urspring – abgesehen von Zugang Zazai – nun gemeinsam auf dem Buckel. Was sich wie ein roter Faden durch die Steeples-Saison zieht, sind verletzte oder angeschlagene Spieler. Das hat sich nicht verändert, auch nicht in der zweiwöchigen Spielpause über Weihnachten und Neujahr sowie in den vergangenen zehn Tagen seit dem Crailsheim-Spiel. Bo Meister, der einen Bänder-Anriss im Sprunggelenk hatte, ist gerade erst wieder ins Training eingestiegen, auch andere Spieler haben noch Blessuren. Doch am Sonntag dabei sein werden wohl alle – die Bedeutung des Derbys ist jedem bewusst. Trainer Reinboth: „Mehr Klarheit, worum es in diesem Spiel geht, gibt es nicht.“