Prang, De Giuli und Schlecker sind Vereinsmeister

Marie Prang, Antonia De Giuli und Kristina Schlecker sind Voltigier-Vereinsmeister des Reit- und Fahrvereins Ehingen. Die Voltigierabteilung des RFV hatte erstmals Vereinsmeisterschaften ausgetragen. Trotz Regen und Kälte am vergangenen Wochenende holten die Teilnehmer ihre farbenfrohen Gymnastikanzüge heraus und stellten sich dem Urteil der Richterin Ingrid Hofer aus Bad Wurzach.

In der ersten Abteilung traten die Voltigierer mit Leistungsklasse an – das sind die Sportler, die bereits an Leistungsprüfungen auf Turnieren teilgenommen hatten. In der zweiten Abteilung präsentierten sich die Nachwuchsturnerinnen. Zum Aufwärmen gab es für alle Teilnehmer einen Pflichtwettbewerb, bei dem genau vorgeschriebene Übungen zu zeigen waren. In der ersten Abteilung siegte Judith Schindler vor Hannah Fischer und Sonja Baur, die mit derselben Wertnote den zweiten Platz belegten. Alle drei Voltigiererinnen waren auf dem Schimmel Lucky Luke an den Start gegangen. Im zweiten Pflichtwettbewerb holte sich Franziska Kräutle die goldene Schleife. Auf Platz zwei folgte Marie Prang und Platz drei belegte Amelie Glater.

Danach gab es die eigentlichen Wertungsprüfungen um die Titel der Vereinsmeister. Bewertet wurde eine frei zusammengestellte Kür von einer Minute Dauer. Beim Nachwuchs holten sich zwei Voltigiererinnen mit Notengleichheit den Titel. Vereinsmeisterinnen dürfen sich Marie Prang und Antonia De Giuli nennen, Dritte wurde Franziska Kräutle. In der Leistungsklasse siegte Kristina Schlecker, Silber und Bronze gingen an Judith Schindler und Leni Fieder. Die Stute Luna sorgte mit ihrer gleichmäßigen Galoppade dafür, dass alle Voltigierer saubere Küren zeigten.

Ebenfalls gute Leistungen zeigten Lisa Most, Sonja Braig, Julia Kramer, Sophia Gaach, Mila Willbold, Marlena Frey und Lucy Proppe, die als jüngste Nachwuchsvoltigiererin vor allem durch eine sauber geturnte Pflicht auffiel. Die allerjüngsten Mädchen Arina Schaffner, Marla Bauer, Edda Bruch und Rachel Silva sowie der einzige Junge des Voltiteams, Joa Gengnagel, präsentierten sich mit kleinen Küren bei den Meisterschaften und erhielten gute Tipps von der Richterin sowie eine Anerkennungsschleife.

Nach der Siegerehrung wärmten sich Teilnehmer und Zuschauer bei Kaffee und Kinderpunsch im gemütlichen Reiterstüble wieder auf und waren sich darüber einig, dass die Vereinsmeisterschaften künftig regelmäßig stattfinden sollen.