Präsidentenwechsel bei den Rotariern

In festlichem Rahmen hat am Samstag der Vorstandswechsel beim Rotary Club Ehingen-Alb-Donau stattgefunden: Dabei übernahm Frank Wirtz das Amt des Präsidenten von Klaus Eberhard.

Der scheidende Präsident blickte bei seiner Übergaberede auf das vergangene rotarische Jahr zurück und umriss die wichtigsten Ereignisse. So veranstaltete der Club am 30. September ein Benefiz Golfturnier, dessen Erlös von rund 10 000 Euro dem Auf- und Wiederaufbau der Jwala Devi-Lower Secondary School Temraity (Nepal) zu Gute kam, die durch die schweren Erdbeben am 25. April und 12. Mai 2015 nahezu völlig zerstört wurde.

Im Rahmen seiner sozialen Zielsetzung war der Club am 28. Oktober auf dem Marktplatz in Ehingen vertreten und wies erneut mit einem Informations- und Spendenstand im Rahmen des Welt-Polio-Tags auf sein Engagement für das Ziel „End Polio Now“ hin. Der Erlös ging vollständig in die von Rotary schon vor 1988 begonnene weltweite Aktion zur Bekämpfung der Kinderlähmung (Polio).

Auch in dem zum 13. Mal verliehenen Schülerpreis, eine mit einem Geldbetrag verbundene Anerkennung von sozial-gesellschaftlichem Engagement, dokumentiert sich die Zielsetzung des Clubs.

Am 5. Mai war der Rotary Club neuerlich auf dem Wochenmarkt vertreten und verkaufte selbst produzierte Wildbienenhotels. Durch deren Verkauf sollte einmal in unserem Gegend beispielsweise auch in privaten Gärten etwas für alle Insekten, besonders aber für Wildbienen getan und damit auch das Bewusstsein für das eigene Verhalten und auch für die Gestaltung des eigenen Gartens geschärft werden. Der Erlös aus dem Verkauf der Bienenhotels (rund 5000 Euro) fließt zu 100 Prozent in zwei Baumpflanzinitiativen in Afrika: Einmal in das Forstprojekt der Aktion Desturi in Ostkenia. „Desturi – der Weg in die Zukunft“ ist der Name eines unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe im Jahr 2008 begründeten Schul- und Bildungsprojekt mitten im ostkenianischen Busch, mit dem neben Bildung auch die allgemeine Lebensgrundlage der dort lebenden Menschen verbessert wurde und wird. Als Zweites unterstützte das Geld ein Projekt der Münsterschwarzacher Benediktiner in Tansania. Dort wird mit dem Anbau von Edelholzbäumen sowohl die Lebensgrundlage der einheimischen Bevölkerung verbessert als auch der bedrohlichen Bodenerosion entgegengewirkt.

Daneben berichtete der scheidende Präsident über Clubreisen und die Clubkontakte nach Frankreich und Österreich und dankte den scheidenden Amtsträgern unter seiner Präsidentschaft für das Engagement im abgelaufenen Clubjahr. Frank Wirtz spannte bei seiner Antrittsrede den Bogen über das kommende rotarische Jahr, welches er unter das Motto „Rotary – ein Club von Freunden“ stellte, die ihr sozial-gesellschaftliches Engagement weiter ausbauen und auch in 2018/2019 mit entsprechenden Aktionen aufwarten werden. Zu seinem Vorstandsteam gehören Horst Möhrle und Ulrich Hahn (Sekretäre), Elmar Reisch (Clubmeister), Monika Kneer (Gemeindienst), Viktor Terpeluk (Jugenddienst), Hubert Bold (Schatzmeister), Reinhold Reisingen (internationaler Dienst), Sophia Blankenhorn (Foundation Beauftragte), Michael Gelinek (nachfolgender Präsident) sowie Jörg Abigt und Rainer Wetzler (Öffentlichkeitsarbeit).

Im Anschluss an die Vorstellung des neuen Teams wurde Manfred Tries für seine Leistungen und sein Engagement im Club geehrt. Als Dank und Anerkennung dafür wurde ihm zum zweiten Mal die Ehrenmedaille eines Paul-Harris-Fellows überreicht.

Für die musikalische Umrahmung der festlichen Amtsübergabe sorgte das Bläsertrio der Musikschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen.