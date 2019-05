Positives Fazit nach den ersten Turnieren

Die Ergebnisse des Nachwuchses des Reit- und Fahrvereins Ehingens bei den ersten Turnieren des Jahres können sich sehen lassen. Vivian Proppe, die bereits in Ehingen mit ihrem Pferd Champ of Cassedy erfolgreich war, gewann bei den Turnieren in Biberach und in Moosbeuren jeweils den Reiterwettbewerb. Bereits in höheren Klassen unterwegs ist Patricia Butscher; sie erreichte mit Ribaldi in Reutlingen den sechsten Platz in der L-Dressur und in Zöschingen in der M*-Dressur den siebten Platz mit Zingaro. Auch im Springsport sorgt Sabrina Aierstok für starke Konkurrenz aus Ehingen mit ihrem Pferd Zirado. Sie war in diesem Jahr schon im A**-Springen unterwegs und wurde in Rißegg Sechste, beim Turnier auf dem Josefshof sprangen Sabrina Aierstok und Zirado auf den siebten Platz und in Moosbeuren landeten sie auf dem neunten Platz. Bei den Geländeprüfungen glänzte der Reitverein Ehingen mit dem Allround-Talent Eva Terpeluk, die in einer L-Gelände-Prüfung in Mietingen und in Ruppertshofen-Deschendorf jeweils den zweiten Platz mit ihrer Stute Uni´s Black Pearl erreichte. Erfreut über diese Erfolge ist das ganze Team des Reit- und Fahrvereins Ehingens und in diesem Jahr steht noch einiges an.