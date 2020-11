Positiv-Test in Heggbacher Einrichtung in Ehingen

In der Heggbacher Einrichtung in Ehingen hat es einen positiven Corona-Test unter den Mitarbeitern gegeben. In dieser und in weiteren Einrichtungen der St. Elisabeth-Stiftung wurden daraufhin mehrere Mitarbeitende und Menschen mit Behinderungen unter Quarantäne gestellt. Alle weiteren Tests waren negativ. Betroffen ist in Ehingen der Hauptstandort der Niederlassung des Heggbacher Werkstattverbunds in der Breslauerstraße.

Hier wurden in Absprache mit dem Gesundheitsamt zwei Gruppen geschlossen. Insgesamt gelten 29 Beschäftigte und fünf Mitarbeitende als Kontaktpersonen ersten Grades – für sie ist eine Quarantäne bis 17. November angeordnet. Ein Großteil dieser Personen wurde bereits getestet – alle Testergebnisse sind bisher negativ.

Fünf der betroffenen Beschäftigten leben in Wohnangeboten des Heggbacher Wohnverbunds (HWO). Zudem ist auch in Heggbach ein Betreuungsangebot von der Corona-Infektion betroffen. Insgesamt wurden dort 19 Bewohner als Kontaktpersonen ersten Grades ermittelt. In der Zeit der Quarantäne werden sie von den Mitarbeitenden in kompletter Schutzkleidung versorgt.

Im Marianna-Bloching-Haus in Ehingen stehen drei Bewohner bis 17. November unter Quarantäne. Betroffen sind hier zwei der drei Wohngruppen. Alle drei unter Quarantäne stehenden Personen haben inzwischen ein negatives Testergebnis erhalten. Daher konnte die Isolation der Gruppen aufgehoben werden.

„Quarantäne für Menschen mit einer geistigen Behinderung umzusetzen, ist eine besondere Herausforderung“, sagt Matthias Ruf, Vorstand der St. Elisabeth-Stiftung. „Alle unsere Geschäftsbereiche sind gut auf mögliche Infektionen vorbereitet. Wir bekommen aber auch von externen Partnern Unterstützung. Wir wissen, was die Gesundheitsämter gerade leisten – und wir sind auch den Hausärzten, die die Tests bei uns machen, sehr dankbar.“