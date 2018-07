Pop&Poesie verzaubert Ehingen mit Musikgeschichte

Es gibt nicht viele Zutaten, die nötig sind, um einen Freitagabend unvergesslich zu machen. Man nehme eine Auswahl der besten Songs der vergangenen Jahrzehnte, würze dies mit einem humorigen SWR-Moderator Matthias Holtmann und gebe ein traumhaftes Sommerwetter mit einem Blutmond dazu. Genau das ist am Freitagabend auf dem Ehinger Marktplatz passiert, als Pop&Poesie mit ihrer Jubiläumstour in Ehingen Station gemacht haben.

Irgendwie schafft es Matthias Holtmann immer, die Dinge auf den Punkt zu bringen. „Gut sieht es aus in Ehingen. Wie in Woodstock, nur besseres Wetter“, sagte die Moderatoren-Legende zu Beginn der Show, die tief in die Musikgeschichte eingetaucht ist. „Wir haben Wetter wie auf Hawaii, doch im Gegensatz zu Hawaii gibt es in der Bierkulturstadt Ehingen auch Bier“, witzelte Holtmann, bevor gleich mit dem zweiten Song des Abends der Marktplatz bebte. „Don’t stop me now“ von der englischen Band Queen um ihren charismatischen Sänger Freddie Mercury war der erste Kracher des Abends, dem noch so viele folgten. Grundprinzip der Show ist es, dass Schauspieler zuerst den Text, also die Lyrics, auf Deutsch übersetzen und vortragen, bevor der Song dann im Original von der Band gespielt und den Sängern Britta Medeiros und Alex Kraus gesungen wird.

Sozialkritische Töne

Zwischendurch ließ es sich der Initiator von Pop&Poesie, Matthias Holtmann, nicht nehmen, auch ein paar sozialkritische Dinge ins Mikrofon zu hauchen, um dann die Lacher des Publikums zu ernten. Dass Holtmann kein Freund des US-Präsidenten Donald Trump ist, machte er mit einem Gleichnis deutlich. „Präsident Donald Trump hört sich an wie Dr. Lukas Podolski. Da passt was nicht.“

Viele Klassiker

Gut gepasst hat aber die Songauswahl des Ensembles, dessen musikalischer Leiter und Kopf Peter Grabinger die Songs passend für Pop&Poesie arrangiert hat. „Feel“ von Robbie Williams, „Born to be wild“ von Steppenwolf, „Leaving on a jet plane“ von John Denver, „Thank you for the music“ von Abba durften ebenso nicht fehlen, wie „Piano man“ von Billy Joel, „Hells Bells“ von AC/DC oder „Livin on a prayer“ von Bon Jovi.

Legendärer Auftritt

Vor drei Jahren, als Pop&Poesie zum letzten Mal auf dem Ehinger Marktplatz war, war die Songauswahl in großen Teilen eine andere. Damals erklärte Holtmann, dass ein knallender Akkord aus Liverpool mit dem Song „A hard days night“ die Welt veränderte. Einen Song der Beatles spielete die Band am Freitagabend in Ehingen leider nicht, legendär war der Auftritt dennoch. Und dass Holtmann seit Jahren an Parkinson leidet, kommentierte der ehemalige Moderator von „Guten Abend Baden-Württemberg“ so: „Parkinson geht mir am Arsch vorbei. Nur Mikado ist halt schwierig.“