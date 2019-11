Pontosgriechen erinnern an Emigration aus Nordtürkei

Syllogos Pontion Xeniteas nennt sich ein Verein in Ehingen. In der Kirchener Mehrzweckhalle veranstaltete er am Samstag einen Folkloreabend zum Andenken an die Vertreibung aus der Heimat vor annähernd einem Jahrhundert.

Wie 1945 die aus den – Polen und der Sowjetunion zugeteilten – Ostgebieten in die vier Besatzungszonen abgeschobenen Deutschen waren 1923 die von der türkischen Schwarzmeerküste nach Nordgriechenland umgesiedelten Pontosgriechen in der neuen Heimat bei den Einheimischen oft nicht gerne gesehen und wurden als Belastung empfunden. Als unwillkommene Türken betrachtete die mehrheitlich ungebildete Landbevölkerung in der Region Makedonia die vom Staat mit Ackerland bedachten neuen Mitbürger. Diese unterschieden sich auch in der Sprache von den Menschen im Land. Charakteristisch für sie ist das pontische Griechisch, das viele von ihnen heute noch sprechen. Ihre Bezeichnung leitet sich von der altgriechischen Bezeichnung des Schwarzen Meeres ab: Pontos Euxeinos.

353 000 Pontosgriechen kamen nach Auskunft von Sotiria Daskalidou, der Vorsitzenden des vor 34 Jahren in Ehingen gegründeten Vereins Syllogos Pontion Xeniteas Ehingen, nach der Vertreibung aus der Türkei in Nordgriechenland an. Viele ihrer Söhne und Töchter suchten sich nach der Befreiung Europas von der Nazidiktatur in anderen Ländern wie Deutschland ein zukunftssicheres Auskommen und sind hier vollständig integriert. Sotiria Daskalidou arbeitet als Maklerin für Kapitalmanagement bei einem Öpfinger Finanzdienstleistungsunternehmen.

Pontosgriechen, die unter staatlichem oder kulturellem Druck muslimisch wurden, leben bis heute in der ursprünglichen Heimat, sind türkische Staatsbürger und haben türkische Namen angenommen. Insgesamt mussten fast zwei Millionen Menschen zwangsweise auf Druck der auf nationaltürkische Identität bedachten Republik unter der Führung von Kemal Atatürk ihre bisherige Heimat verlassen, davon etwa 1,25 Millionen Griechen und 356000 Türken. Seit 40 Jahren nimmt die Diskussion zu, ob es sich dabei auch um einen Völkermord handelte. Die Befürworter der These beziffern die Zahl der Opfer mit 353000 Pontiern.

In der Kirchener Halle war die Stimmung leicht melancholisch, als sich annähernd 50 jüngere und ältere Vereinsmitglieder zum gemeinsamen Tanz im Kreis aufstellten. Nach jedem Takt des von Stavros Kourouklidis aus Saloniki auf der Lyra begleiteten Lieds „Genoktonia“ bewegte sich der Kreis einen Schritt weiter nach rechts.