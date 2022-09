Die Seniorenunion Alb-Donau-Ulm und der CDU Ehingen laden am Dienstag, 27. September, um 19 Uhr findet ein Vortrag mit Aussprache zum Thema Betrug erkennen – Vermögen schützen in der Ehinger Rosenstadl, Hauptstraße 10 in Ehingen, ein. Zu Gast ist Herr Polizeioberkommissar Reiner Schneider, welcher anschließend auch gerne Fragen beantworten wird, heißt es in der Pressemitteiling. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.