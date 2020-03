Drei Zweiräder hat die Polizei in den vergangenen Tagen in Ehingen, Heroldstatt und Munderkingen aus dem Verkehr gezogen. In Ehingen war am Sonntag ein Rollerfahrer in der Albert-Einstein-Straße unterwegs. Den 19-Jährigen stoppte die Polizei gegen 21.45 Uhr. An seinem Roller war die Versicherung abgelaufen.

Am Samstagmittag war auf einem Feldweg bei Heroldstatt ein 48-Jähriger auf einem Moped unterwegs. An dem Zweirad fehlte das Kennzeichen und es war nicht versichert. Bereits am Freitagmittag hatte die Polizei in Munderkingen eine 16-Jährige gestoppt. Auch sie hatte es versäumt, sich für ihren Roller ein neues Kennzeichen bei der Versicherung zu besorgen.