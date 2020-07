Polizei zieht Betrunkene aus dem Verkehr

Zwischen 18 und 19.30 Uhr stoppten Polizisten an einer Kontrollstelle in der Ulmer Straße den Verkehr. Den Schwerpunkt ihrer Kontrollen legten die Beamten auf Autofahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs waren. Bei einem 54-Jährigen stellte Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht. Nur eine Stunde später zogen die Polizisten einen weiterer Autofahrer mit zu viel Alkohol aus dem Verkehr. Der 37-jähriger Fahrer eines VW war nicht mehr fahrtüchtig. Beide Männer sehen nun Anzeigen entgegen. Sie mussten ihre Autos stehen lassen, heißt es im Polizeibericht.

Fahrt endet um 1 Uhr

In Ehingen endete am Freitag gegen 1 Uhr die Fahrt für einen 64-Jährigen. Während einer Kontrolle in der Altsteußlinger Straße hatten Polizisten den Verdacht, dass der Fahrer zu viel getrunken hatte. Der Alkoholtest bestätigte das. Der Mann kam in ein Krankenhaus, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Dort nahm ein Arzt dem Mann Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der Mann tatsächlich intus hatte.