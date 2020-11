Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Nicht reinlegen ließen sich in den vergangenen Tagen Bewohner aus der Region von falschen Polizisten. Am Sonntag klingelte gegen 18.30 Uhr bei einer Frau aus Schwendi das Telefon. Ein Betrüger gab sich als Polizist aus und warnte die Seniorin vor Einbrechern. Die Angerufene ging nicht auf das Gerede ein. Sie fragte den Anrufer nach seiner Dienststelle, worauf dieser auflegte. Danach erstattete die Frau Anzeige.

Schnell beendet

Auch alle weiteren Angerufenen reagierten richtig, sodass die Gespräche schnell beendet waren. Die Betrüger hatten am Freitagvormittag bei zwei Menschen aus Munderkingen angerufen. In einem Fall gab sich der Anrufer als jemand von der Staatsanwaltschaft Ulm aus. Am Donnerstagabend versuchten sie es bei einer Frau aus Ehingen. Ein Betrüger gab sich als Polizist aus und warnte die 77-Jährige vor rumänischen Einbrechern. Die Polizei habe eine Rumänin festgenommen. Bei der Frau sei ein Zettel mit dem Hinweis auf ihre Adresse gefunden worden. Der angebliche Polizist fragte die Frau, ob sie Wertsachen und Bargeld zuhause habe. Die Angerufene reagierte richtig und legte auf.

Um sich vor falschen Polizeibeamten zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Die Polizei fragt Sie nicht am Telefon nach Wertsachen, ohne dass Sie zuvor eine Anzeige erstattet haben. Geben Sie daher am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Betrüger wählen ihre Opfer häufig anhand des Vornamens aus dem Telefonbuch aus. Daraus können sie oftmals Rückschlüsse auf das Alter ziehen. Senioren werden bevorzugt übers Ohr gehauen. Überlegen Sie sich also, ob sie zumindest ihren Vornamen löschen oder abkürzen lassen.

Bewahren Sie Ruhe und gehen Sie nicht auf derartige Forderungen ein.

Rufen Sie die 110 oder Ihre Polizeidienststelle an. Benutzen Sie dabei niemals die Rückruftaste.

Notieren Sie sich die auf Ihrem Telefon angezeigte Nummer des Anrufers.

Prägen Sie sich möglichst Stimme und Besonderheiten der Sprache des Anrufers ein.

Erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer Polizei, falls Sie Opfer eines solchen Betruges geworden sind.