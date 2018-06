Polizei warnt vor Telefonbetrügern in Ehingen

Als Polizisten haben sich am Wochenende Unbekannte ausgegeben und Seniorinnen in Ehingen ausgefragt. Wie die Polizei mitteilt, riefen die Unbekannten am Sonntag mindestens vier Frauen aus Ehingen an.

Gegenüber den Seniorinnen gaben sie sich als Polizeibeamte aus. Sie schilderten Straftaten und fragten teils gezielt nach Geld. Die Frauen waren aber misstrauisch genug und beendeten das Gespräch. Sie verständigten die Polizei. Die geht jetzt davon aus, dass auch andere Seniorinnen oder Senioren im Raum Ehingen angerufen wurden. Nach dem Verlauf der Gespräche zu schließen, könnte es sich bei den Unbekannten um Straftäter handeln, die geeignete Einbruchsobjekte ausspionieren wollen.

Die Polizei bekräftigt, dass sie am Telefon keine Fragen zu Vermögensverhältnissen stellt. Sie fragt auch nicht, wo die Wertsachen in der Wohnung aufbewahrt werden. Sie rät: Bei Anrufen angeblicher Amtspersonen unter deren bekannter üblicher - nicht der vom Anrufer angegebenen - Telefonnummer zurückrufen und den Sachverhalt zu klären versuchen. Ist der Sachverhalt so nicht zu klären oder haben Sie Zweifel, sofort die Polizei informieren. Anzeige auch dann erstatten, wenn man schon auf den Betrug hereingefallen ist.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.