Polizei warnt vor Gefahren während der Erntezeit

Landwirtschaftliche Fahrzeuge werden immer größer, schneller und schwerer. Gleichzeitig werden immer mehr Erzeugnisse über größere Strecken auf öffentlichen Straßen transportiert, erklärt die Polizei.

Jeder Verkehrsteilnehmer müsse deswegen in der anstehenden Erntezeit mit zusätzlichen Gefahren rechnen. Denn die modernen Erntemaschinen seien besonders lang und nicht selten mehr als drei Meter breit. Die Umrisse ihrer Anbaugeräte sind schlecht zu erkennen. Erst recht, wenn sie schlecht oder gar nicht gekennzeichnet sind.

Gefahr beim Abbiegen

Gefahr drohe auch, wenn die Geräte beim Abbiegen ausschwenken. Wer ein Gespann erkennt, sollte rechtzeitig vom Gas gehen, da viele nur langsam fahren. Wer es überholen will, sollte sich vergewissern, dass es nicht am nächsten Feldweg abbiegen will. Das Überholen muss rechtzeitig angekündigt werden. Das kann außerhalb von Ortschaften auch mit Hupe oder Lichthupe ergänzt werden.

Der vielseitige Einsatz und die hohe Beanspruchung solcher Fahrzeuge führen häufiger dazu, dass die Beleuchtung, wie Blinker oder Rücklicht, nicht funktioniert, so die Polizei. Und leicht gerät Schmutz aus Wald, Feld und Flur auf die Straße – besonders bei Nässe und in Kurven ist das gefährlich.

Landwirten und Fahrern von Erntemaschinen oder Traktoren empfiehlt die Polizei, besonders auf die ausreichende Sicherung ihrer Ladung zu achten. Stroh oder loses Schüttgut können leicht verloren gehen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden. „Wer mit diesen Gefahren rechnet, die Geschwindigkeit und den Abstand angemessen wählt und nur bei klaren Verhältnissen mit der gebotenen Vorsicht überholt, kommt sicher besser ans Ziel“, erklärt die Polizei.

