Polizei warnt vor „falschen Polizisten“ am Telefon

Das Polizeipräsidium Ulm hat am Montagabend erneut 18 Anzeigen der Betrugsmasche „falscher Polizist“ registriert . Gegen 20 Uhr klingelte in Ehingen das Telefon bei einer 71-Jährigen. Der Betrüger sagte, es seien Einbrecher unterwegs und die Frau solle die Türen und Fenster schließen.

Noch bevor der Mann weiter reden konnte, erwiderte die Angerufene, dass sie die Masche kennt. Außerdem lachte sie den Anrufer aus, worauf dieser auflegte. Anders reagierte eine Frau aus Donzdorf. Auch ihr erzählte der Betrüger am Telefon das Übliche. Er sei von der Polizei und in der Nachbarschaft habe sich ein Raubüberfall ereignet. Zwei von vier Tätern seien noch flüchtig. Bei den Festgenommenen sei ein Zettel mit ihrer Anschrift gefunden worden. Darauf stehe auch, dass sie Geld und Gold zu Hause habe. Anstatt das Gespräch schon lange zu beenden, nannte die Angerufene dem Betrüger einen weiteren Wertgegenstand. Glücklicherweise trat auch hier kein Schaden ein. Die Polizei fragt Sie nicht am Telefon nach Wertsachen, ohne dass Sie zuvor eine Anzeige erstattet haben.