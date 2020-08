Auf der Landstraße zwischen Griesingen und Risstissen hat sich am Freitag, gegen 19.20 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein bislang unbekannter Motorradfahrer fuhr in Richtung Risstissen. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er über die Mittellinie.

Zinken bricht ab

Ein entgegenkommendes landwirtschaftliches Gespann musste auf das unbefestigte Bankett ausweichen. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn schaukelte sich der gezogene Heuwender auf. Dabei brach ein Zinken nach Kontakt mit der Fahrbahn ab. Der Zinken wurde gegen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Autos geworfen und durchbrach die Scheibe. Der 58-jährige PKW-Lenker wurde schwer verletzt. Es bestehen Zweifel, ob der Motorradlenker den Unfall bemerkt hat. Jedenfalls fuhr er ohne anzuhalten weiter. Der Sachschaden wird auf rund 5 400 Euro geschätzt.