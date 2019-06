Polizei sucht nach Unfallverursacher in Ehingen

20 Jahre in seinem Leben hat Hermann Gottschall beinahe durchgehend getrunken. Der Suppinger war, ist und wird alkoholabhängig bleiben. Seit mittlerweile 28 Jahren am Stück ist er trocken, rührt kein Bier, keinen Schnaps, keinen Wein mehr an. „Ich bin glücklich und stolz“, sagt er.

Wenn er sein Leben noch einmal leben könnte, würde er aber nicht auf den Alkohol verzichten. „Das gehört ja dazu. Man ist ja jung und muss es ausprobieren“, sagt er heute mit fast 71 Jahren.