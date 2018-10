Polizei sucht nach Einbrecher am Kussenberg

Ein Unbekannter ist in den vergangenen Tagen in einem Ehinger Wohnhaus unterwegs gewesen. Am Montag wurde der Einbruch bemerkt. Ein Einbrecher war, so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei, in den Tagen zuvor in das Haus am Kussenberg gelangt. Er hatte ein Kellerfenster aufgebrochen. Durch dieses kletterte er in das Gebäude.

Mit Gewalt öffnete er weitere Türen. So kam er in die Wohnung. Die durchsuchte der Unbekannte offenbar nach Wertsachen. Ob er überhaupt etwas gefunden hat, steht noch nicht fest. Die Bewohner müssen sich erst noch einen Überblick verschaffen.

Die Polizei sicherte die Spuren des Einbruchs. Sie ermittelt jetzt, wer den Einbruch begangen hat. Dazu suchen die Ermittler Zeugen. Sie fragen:

Wer hat in den vergangenen Tagen am Kussenberg verdächtige Personen gesehen?

Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst Hinweise geben?

