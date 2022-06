Polizei sucht Mann mit Pistole

Am Mittwoch sprach ein 41-Jähriger in Ehingen Drohungen aus. Zwischen einem 41-Jähriger und seiner 44-jährigen Ex-Partnerin kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Streitigkeiten und Straftaten. Gegen

17.45 Uhr tauchte der 41-Jährige dann bei der Nachbarin seiner Ex-Partnerin auf und sprach, wohl aus Eifersucht, Drohungen gegen einen Bekannten der 44-Jährigen aus, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Dabei soll er auch einen Schlagring auf den Tisch gelegt und im Hosenbund eine Pistole getragen haben.

Dies meldeten Zeugen später der Polizei. Die Beamten fahndeten intensiv im Stadtgebiet nach dem Mann. Letztlich stellte er sich am Donnerstagmorgen der Polizei. Von einer Waffe wisse er nichts, so der 41-Jährige. Die Ermittler verdeutlichten dem Mann den Ernst der Situation und zeigten ihn an. Die Polizei Ehingen führt die Ermittlungen fort.