Mehrere Autofahrer hat die Polizei am Montag in Ehingen und Munderkingen beanstandet. Zwischen 10.15 und 11.45 Uhr kontrollierte die Polizei den Verkehr. Sowohl in Ehingen am Viehmarkt und in Munderkingen in der Rottenacker Straße stoppten sie Autofahrer.

Den Schwerpunkt setzten die Polizisten auf nicht angeschnallte Autofahrer. Insgesamt stellten die Beamten elf nicht angegurtete Autofahrer fest. Die müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von 30 Euro rechnen.

Mit ihren Kontrollen will die Polizei für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen und die Zahl der Unfälle senken. Die Verkehrssicherheit betreffe jeden. Denn jeder müsse darauf vertrauen können, heil anzukommen. Die meisten Verkehrsteilnehmer hielten sich an die Vorschriften. Einzelne jedoch nicht, was das Ergebnis der Kontrollen zeige. Und deren Verhalten sei gefährlich genug, um dagegen vorzugehen.