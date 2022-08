Polizei stoppt getuntem VW eines 19-Jährigen

Die Polizei in Ehingen hat einen Tuner gestoppt. Gegen 19 Uhr hielt eine Streife den VW eines 19-Jährigen an. Die Ermittler stellten am Fahrzeug mehrere technische Veränderungen fest. So waren Sonderräder montiert, ohne dass diese einem Sachverständigen gezeigt worden waren. Auch eine Betriebserlaubnis konnte der Fahrer nicht vorweisen. Außerdem waren die seitlichen Blinker nicht zulässig. Die Beamten führten, wie die Polizei mitteilt, mit dem Fahrer ein verkehrserzieherisches Gespräch und belehrten ihn. Sie händigten dem Mann einen Mängelbericht aus. Wenn der 19-Jährige weiter mit dem Auto fahren will, muss er das Fahrzeug so umbauen, dass die Verkehrssicherheit nicht mehr wesentlich beeinträchtigt ist oder es abnehmen lassen. Auf den Fahrer kommt nun laut Polizei auch eine Anzeige zu. Er muss deshalb mit einem Bußgeld von mindestens 90 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Die Polizei empfiehlt beim Kauf und Einbau von Tuningartikeln auf Qualität und auf die rechtlichen Vorgaben zu achten. Sind Fahrzeuge auf unzulässige Weise getunt, können sie zu einem erheblichen Risiko im Straßenverkehr werden, so die Polizei. Deshalb drohen rechtliche und auch finanzielle Folgen.