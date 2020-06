Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Berauscht, ohne Führerschein und unerlaubt mit dem Auto einer Zeugin unterwegs ist ein 22-Jähriger in Ehingen am Freitagmorgen gewesen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Zeugin den Vorfall der Polizei gemeldet. Die Beamten sahen gegen 7.15 Uhr den gesuchten Mercedes in der Mühlbachstraße fahren. Sie stoppten das Fahrzeug. Am Steuer saß der 22-Jährige.

Alkoholtest bringt Gewissheit

Dieser roch deutlich nach Alkohol. Der Alkoholtest zeigte einen Wert über dem Erlaubten. Einen Führerschein hatte der Mann auch nicht mehr. Er muss sich nun wegen Alkohol im Straßenverkehr und Fahren ohne Führerschein verantworten. Die Polizei warnt: Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.