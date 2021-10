Polizei schnappt mehrere Raser bei Ehingen

Zu schnell waren mehrere Auto- und ein Motorradfahrer am Samstag bei Ehingen. Zwischen 12 und 17 Uhr kontrollierte die Polizei bei Ehingen die Fahrzeugführer. Dabei überprüften die Beamten auch, ob sich die Auto- und Motorradfahrer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometer hielten.

Acht richtig schnell

Acht von ihnen fuhren mindestens 21 Stundenkilometer über dem Erlaubten. Der schnellste Autofahrer wurde mit 153, das Motorrad mit 130 Stundenkilometer gemessen. Ein Autofahrer überholte trotz bestehenden Überholverbots, ein weiterer benutzte ein Mobilfunkgerät während der Fahrt. Nun kommen Anzeigen auf die Fahrzeugführer zu.

Zu schnelles Fahren ist eine Hauptunfallursache. Unfälle auf Grund überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Deshalb geht die Polizei so konsequent dagegen vor. Damit alle sicher an ihrem Ziel ankommen, rät die Polizei: Runter vom Gas! Die Benutzung von Mobiltelefonen während der Fahrt führt zu starker Ablenkung vom Verkehrsgeschehen und Folgeunfällen. Die Polizei appelliert deshalb dringend an die Fahrer das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es klingelt. Bereits bei einer Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter Blindfahrt.