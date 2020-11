Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest

Mehrere Tausend Euro Bargeld soll ein Mann nach Angabe der Polizei in den vergangenen Wochen im Alb-Donau-Kreis erbeutet haben. Der Schaden, den er hinterließ liegt um ein Vielfaches höher. Nun ist er festgenommen worden.

Seit Mitte Juni häuften sich die Einbrüche in Kindergärten und in Pfarrbüros. Intensive Ermittlungen, welche die Kriminalpolizeidirektion Ulm in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm führt, brachte die Beamten auf die Spur des 28-Jährigen und führte letztendlich zu dessen Festnahme.

Einbrüche in Ehingen, Schelklingen und Allmendingen

Am Mittwoch soll sich der Mann an Objekten in Ehingen, Schelklingen und Allmendingen zu schaffen gemacht haben, bevor ihn die Polizei vorläufig festnahm. Am Donnerstag erließ die zuständige Haftrichterin auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl.

Der Verdächtige befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Möglicherweise soll der Mann auch für weitere Einbrüche im südlichen Baden-Württemberg und in Bayern verantwortlich sein. Die Ermittlungen der Kripo Ulm und Neu-Ulm dauern an.