Polizei kontrolliert im Alb-Donau-Kreis: Betrunken und kein Führerschein

Die Polizei hat in diesen Tagen auch im Alb-Donau-Kreis den Verkehr kontrolliert und Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Streifen in der Nacht zum Mittwoch in Blaubeuren, Ehingen und auch Laichingen. Und hier war manches nicht in Ordnung.

So hielten die Beamten kurz vor 23 Uhr in Blaubeuren einen Volvo an. Sie überprüften Fahrer und Fahrzeug. Dabei fiel schnell auf, dass der Wagen vor fast einem Jahr hätte zur Hauptuntersuchung müssen. Elf Monate zu lange hatte der Besitzer des Wagens gewartet. Deshalb muss er jetzt ein Bußgeld bezahlen und bekommt zusätzlich einen Punkt im Flensburger Konto.

Nur wenige Minuten später hielten Polizisten in Ehingen einen Autofahrer an. Der hatte sich ans Steuer seines BMWs gesetzt, obwohl er Alkohol getrunken hatte. Mehr als 0,5 Promille zeigte der Alkoholtest an. Der Fahrer muss ein Bußgeld von mindestens 500 Euro bezahlen, bekommt zwei Punkte und sieht einem Fahrverbot entgegen.

Gar keinen Führerschein hat ein 44-Jähriger, der kurz nach 3 Uhr auf der Landstraße bei Laichingen in Richtung B28 fuhr. Das stellte eine Polizeistreife fest, die der unerlaubten Fahrt ein Ende setzte. Auch dieser Mann sieht einer Strafanzeige entgegen.