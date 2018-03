Polizei fahndet nach Cabrio-Dieben in Ehingen

Diebe haben dieser Tage im Raum Ehingen zwei wertvolle Autos gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise.

Bei den Fahrzeugen handelte es sich um ein schwarzes und ein rotes BMW Alpina Cabriolet, Baujahr 1989. Sie waren in einer Scheune in Ehingen-Dettingen untergestellt. Die Diebe brachen in der Nacht zum vergangenen Donnerstag in die Scheune ein. Durch eine technische Manipulation der Zündeinrichtung gelang es ihnen, die Fahrzeuge zu starten.

Beide Autos wurden am frühen Donnerstagmorgen in Ehingen-Kirchen wieder aufgefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die die beiden Fahrzeuge in der Nacht fahren gesehen haben. Ebenso werden Zeugen gesucht, denen von Mittwoch auf Donnerstag in Dettingen oder Kirchen zwei verdächtige Männer aufgefallen sind. Die Ermittler bitten auch um Mitteilung von allen anderen Sachverhalten, die in Zusammenhang zu der Straftat stehen könnten. Die Kriminalpolizei Ulm ist unter der Nummer 0731/1880 zu erreichen.