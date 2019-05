Polizei Ehingen ermittelt wegen Unfallflucht

Die Polizei in Ehingen ermittelt wegen Unfallflucht. Der oder die Unbekannte hatte sich am Donnerstagmorgen nach einem Unfall in Ehingen aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zwischen 8.30 und 9.45 Uhr stand auf einem Parkplatz in der Albert-Einstein-Straße ein Ford. Während die Fahrerin in einem Fitness-Studio war, fuhr jemand gegen die vordere Stoßstange ihres Autos und flüchtete anschließend. Die Polizei aus Ehingen (Telefon 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise. Sie schätzt den Schaden auf knapp 1000 Euro.