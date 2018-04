Politisches Lob für Kirchbierlinger Hospiz-Pläne

Das in Ehingen-Kirchbierlingen geplante, erste stationäre Hospiz auf Kreisgebiet mit acht Plätzen wird die palliative Versorgung im Alb-Donau-Kreis deutlich verbessern: Kommunalpolitiker aller Fraktionen begrüßten am Montag im Ausschuss für Bildung, Gesundheit, Kultur und Soziales die Initiative der St.-Elisabeth-Stifttung, im ehemaligen Kirchbierlinger Pfarrhaus die stationäre Versorgung im Jahr 2020 aufzunehmen und Gespräche über eine weitere Kooperation zu führen.

Wolfgang Schneider, Geschäftsführer der ADK GmbH für Gesundheit und Soziales, wies auf die großen Vorteile hin, dass sich die Stiftung als kirchlicher Träger engagiert. Ehrenamtliche seien leichter in die Hospizarbeit einzubinden, außerdem könne eine Stiftung besser als eine kommunale Einrichtung um Spenden bitten. 15 Plätze in stationären Hospizen würden im Alb-Donau-Kreis, dem Landkreis Biberach und in der Stadt Ulm benötigt, 18 Plätze gebe es, sagte Schneider.

Dagegen sei der errechnete Bedarf von 16 Plätzen auf Palliativstationen in Krankenhäusern nicht gedeckt, nach Schneiders Worten stehen nur acht Plätze in Ulmer Kliniken zur Verfügung. Die ADK-Krankenhäuser sollten nach Schneiders Meinung keine eigenen Palliativstationen aufbauen: Es sei schwierig, geeignetes Personal zu finden und zu halten, außerdem seien diese Stationen wirtschaftlich defizitär. Auch Landrat Heiner Scheffold sieht hier die Kliniken in Ulm in der Pflicht, Palliativstationen zu führen. Schneider und Scheffold betonten, dass in den einzelnen Abteilungen und auf den Stationen Palliativversorgung dort gesichert sei, wo sie notwendig werde.

Im Bereich der ambulanten Palliativversorgung sieht es besser aus: Drei Spezialisierte Ambulante Palliativ Teams (SAPV) sind in den verschiedenen Raumschaften unterwegs. Die Raumschaft Ehingen/Schelklingen/Dietenheim wird vom SAPV-Team Biberach betreut, für die Raumschaft Blaubeuren/Erbach/Langenau ist das Team aus Ulm zuständig. Rund um Laichingen ist das Team Filstal verantwortlich.

Der Ausschuss war sich einig, dass das Thema der palliativen Versorgung immer drängender wird. Denn jeder zweite ältere Deutsche stirbt im Krankenhaus, obwohl 75 Prozent den Tod daheim vorziehen würden.

Hier sind die ambulanten Hospizgruppen gefragt: Wie Sozialdezernent Josef Barabeisch sagte, werden die 13 Gruppen in der Region gut angenommen. Sie unterstützen schwerstkranke und sterbende Menschen sowie deren Familien. Sie begleiten und helfen mit, das letzte Stück des gemeinsamen Lebensweges so angenehm und schön wie möglich zu gestalten – und zwar daheim. Diese Arbeit müsse gewürdigt werden, forderte Kurt Wörner (CDU) aus Laichingen. Landrat Scheffold und Sozialdezernent Barabeisch versprachen, die Anregung aufzunehmen.