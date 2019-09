Pokalduell am Sonntagmorgen

Der Frauen-Bezirkspokal geht in die zweite Runde. Dabei treffen die SGM Bergemer SV/Altheim II und der SV Granheim II am Sonntagmorgen aufeinander. Beide Mannschaften sind hoch motiviert für das bevorstehende Derby auf dem Sportgelände in Ennahofen.

SGM Bergemer SV/Altheim II – SV Granheim II (Sonntag, 11 Uhr). – In der zweiten Runde des Bezirkspokalwettbewerbs trifft der Kreisligist SGM Bergemer SV/Altheim II auf den Bezirksligist SV Granheim II. In der ersten Pokalrunde haben beide Mannschaften ein Freilos erhalten. Dem Spiel sehen beide Teams positiv entgegen. Für SVG-Trainer Christian Jörg ist das Spiel ein Test unter Wettbewerbsbedingungen den seine Mannschaft absolvieren muss. „Wir wollen unser Bestes geben“, sagt Jörg. Er strebt mit seiner Mannschaft einen Sieg an. Jörg ist sich jedoch sicher, dass das Spiel heiß umkämpft sein wird. „Wie es in einem Derby üblich ist, wird sich niemand etwas schenken“, so Jörg. Seinem Kader fehlen am Wochenende unter anderem Natalie Kräutle, Sina Füller und Stefanie Kübek. Im Gegensatz dazu kann SGM-Trainer Dusan Livaja aus den Vollen schöpfen. „Wir haben in der Vorbereitung gut trainiert“, so Livaja. Nun ist er nach eigener Aussage darauf gespannt wie sich seine Mannschaft präsentieren wird. Ziel von Livaja ist es, dass sich seine Mannschaft mit einem Sieg für die gute Vorbereitung belohnt. Trotz positiver Einstellung ist für Livaja der SV Granheim II Favorit der Partie.