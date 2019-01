Pokal-Viertelfinale der Männer: Bezirksliga-Duell in Altheim

Im Duell zweier Bezirksligisten im Viertelfinale des Fußball-Bezirkspokals Donau empfängt die SG Altheim die SF Hundersingen. Dies ergab die Auslosung am Rande des Verbandshallenturniers der Frauen am Sonntag in der Längenfeldhalle. Die TSG Rottenacker bekommt es mit dem einzigen verbliebenen B-Ligisten, dem SV Fleischwangen zu tun, die SG Öpfingen tritt beim A-Liga-Konkurrenten SV Betzenweiler an. Im vierten Spiel stehen sich der SV Renhardsweiler und der FV Altshausen gegenüber. Vorgesehener Spieltermin ist am 20. April (Karsamstag). Das Halbfinale ist für Donnerstag, 9. Mai, geplant; hierfür zog Sandra Kottmann vom Frauen-Landesligisten SG Altheim am Sonntag ebenfalls die dann möglichen Paarungen: In der Vorschlussrunde treffen die Sieger der Spiele Altheim gegen Hundersingen und Fleischwangen gegen Rottenacker aufeinander, im anderen Halbfinale spielen die Sieger aus Renhardsweiler gegen Altshausen und Betzenweiler gegen Öpfingen.