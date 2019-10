Pokal für Ehinger Nordic Walker

Die Nordic Walker vom Lauftreff der TSG Ehingen haben am Stöckles-Cup in Trochtelfingen wieder erfolgreich teilgenommen. Mit 19 Teilnehmern und 180 erlaufenen Kilometern belegte die Gruppe den dritten Platz. Hierfür gab es einen Pokal sowie einen Korb mit Spätzle. Diesen gilt es nun gemeinsam zu verzehren. Gestartet wurden in den Distanzen acht und zwölf Kilometer. Bei strahlendem Sonnenschein begaben sich Teilnehmer auf die Strecke. Das war „Indian Summer“ pur auf der Schwäbischen Alb. Das farbenfrohe Herbstpanorama machte das Ganze zu einem Genuss. Der TSV Trochtelfingen bewirtete wieder in hervorragender Weise. Und auch bei der Hauptverlosung verzeichneten die Walker Gewinne.